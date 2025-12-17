Голям успех за Десподов и ПАОК

Снимка: paocfc

Втори успех в груповия етап от турнира за Купата на Гърция по футбол постигна ПАОК, с капитана на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов в редиците си.

Тимът от Солун се наложи у дома над подвизаващия си в Суперлига 2 тим на "Марко" с 4:1.

Десподов остана на терена до 93-ата минута, когато бе заменен от 19-годишния Хацидис. Янис Константелиас в 17-ата минута, Анестис Миту в 26-ата и отново Константелиас в 37-ата минута докараха резултата до 3:0 за ПАОК до почивката.

Иван Мюлер намали на 3:1 в 84-ата минута. Крайното 4:1 за ПАОК оформи Мади Камара в 90-ата минута, предаде "Фокус".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!