Голям успех за "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

С изключителен успех се похвалиха от Нова телевизия за риалитито "Игри на волята".

Стартът на седмия сезон на шоуто е постигнал страхотни резултати. Като аудиторен дял епизод 1 е привлякъл 37,6 процента от зрителите, срещу 19,4 за същия часови диапазон на втората по рейтинг телевизия - конкурентната bTV.

При втория епизод процентното съотношение е 37,4 спрямо 17,6.

„Игри на волята“ сезон 7 стартира онзиден.

Часове преди старта водещата Ралица Паскалева обясни, че има много нови правила и трасета.

Сезон 7 ще бъде много различен. Като започнем от това, че имаме ново лице – Павката, който застава до мен като ко-водещ. Имаме и нов Съвет. Все пак Съветът е моята обител. Винаги казваме, че в „Игри на волята“ най-важна е физическата подготовка, волята, стратегията. Но в този сезон ще включим в Съветите и доза късмет. Не мога да издавам повече, но скоро хората ще разберат какво точно имам предвид. И как късметът може да наклони везните в едната или другата посока. Ще бъде изключително интересно!, коментира тя.

