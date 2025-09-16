Голям успех за Никола Цолов

Снимка: Булфото

Никола Цолов ще кара във Формула 2 през сезон 2026. Това обяви неговият настоящ отбор "Кампос Рейсинг".

Българската звезда в автомобилния спорт впечатли с изявите си през тази година, като завърши втори в генералното класиране на Формула 3.

Новината беше обявена в социалните канали в интернет на самия отбор и Формула 2. Той ще бъде първият българин достигнал до подобно ниво в автомобилния спорт, предава Нова телевизия.

Изключително съм щастлив да продължа кариерата си и да направя следващата крачка във Формула 2 отново с "Кампос". Една стъпка по близо до мечтата съм", коментира Цолов в Instagram профила на Формула 2.

