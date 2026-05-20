Голяма акция по кръводаряване днес във варненския квартал "Владиславово"

Голяма акция по кръводаряване провежда днес, 20 май, Районният център по трансфузионна хематология и районно кметство „Владиславово“. Всеки желаещ може да се включи от 09.30 часа до 18.00 часа. Мястото е Спортна зала „Владислав Варненчик“, каза за Moreto.net Полина Фурчева, която е организатор кръводаряване в РЦТХ.

Всички кръводарители ще имат възможност да получат сладък десерт, приготвен лично от шеф Мартин Методиев, който е победител в седми сезон на „Хелс китчън“. Почитателите му ще могат да го срещнат на живо и да се снимат за спомен.

Събитието ще открият децата от ДГ „Маргаритка“ с танц фламенко, пише "Морето".

Кръводарителите ще получат различни подаръци от фирми, които подкрепят акцията, и Кръвния център като месечна карта за фитнес, отстъпка за автомивка и други.

За децата на кръводарителите пък ще има изненади от един от големите търговски центрове в града.

