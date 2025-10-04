Голяма авария оставя голям район до късно без вода във Варна

Булфото

От 15:00 ч. до около 23:00 ч. част от абонатите в кв. "Владислав Варненчик" остават без вода, съобщиха от ВиК Варна.

Потърпевши са абонатите, заключени между бул."3-ти Март", бул."Константин и Фружин" и бул. "Св.Елена", района около Магазин "Алати", Планова промишлена зона и бл.1А на кв. "Възраждане".

Поради авария без вода до отстраняване на проблема абонатите на ул. "Володя Вълчев" 16 на м-ст Траката;

До около 19.00 ч. без вода ще е част от м-ст Манастирски рид.

