Голяма българска банка: От 1 часа на 1 януари банкоматите пускат само евро

Преминаването към евро от 1 януари 2026 г. поставя сериозни логистични предизвикателства пред банките в страната. Финансовите институции са мобилизирали свои екипи да работят в новогодишната нощ, за да осигурят по-бързо зареждане на банкоматите с новата валута, научи TrafficNews от банкови клонове в Пловдив.

До 23:59 ч. на 31 декември банкоматите ще изплащат единствено левове, а след настъпването на новата година – само евро. Машините обаче не позволяват едновременно зареждане и с двете валути, което налага ръчна смяна на касетите малко след полунощ. За да не останат банкоматите без наличност за продължителен период, банкови служители ще бъдат на смяна по време на празника.

Голям брой от банкоматите, разположени в търговски обекти и на външни локации, се поддържат от специализирани фирми. Те също са поели ангажимент да осигурят достатъчно персонал в новогодишната нощ, за да презаредят устройствата с евро в максимално кратки срокове.

Една от големите банки вече информира клиентите си, че след 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. банкоматите ѝ ще изплащат суми единствено в евро. Внасянето на средства ще остане възможно само в лева до 31 януари 2026 г.

От институцията препоръчват клиентите да планират предварително своите операции в мобилното банкиране. До 14:00 ч. на 30 декември 2025 г. ще могат да се нареждат преводи и да се захранват картови сметки. След 20:30 ч. на 30 декември онлайн банкирането временно ще бъде недостъпно. Достъпът ще се възстановява поетапно от 05:00 ч. на 1 януари 2026 г., информират от банката.

Подобни прекъсвания се очакват и при останалите банки, които също адаптират системите си към новата валута.

Между 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. в цялата страна няма да са възможни плащания с карти на ПОС терминали, теглене и внасяне на банкомат, онлайн плащания, включително чрез Apple Pay и Google Pay.

Затова банките съветват гражданите да носят в брой левове или евро, ако планират посещения в заведения, пътувания или покупки по време на празничната нощ. Плащания в брой и с двете валути ще се приемат през целия януари 2026 г.

Финансовите институции препоръчват клиентите да посетят банков клон най-късно до 30 декември, ако имат нужда от обслужване на място. Съветват и битовите сметки – ток, вода, интернет, местни данъци, застраховки, да бъдат платени преди празниците, за да се избегнат затруднения около новогодишния преход.

