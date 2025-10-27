Голяма българска банка въведе проверка на получателя

Банката въвежда в страната една от ключовите мерки от Регламента на Европейския съюз за незабавни плащания

„Общинска банка“ е първата банка в България, която внедри услугата „Проверка на получателя“ (Verification of Payee – VoP) – иновативно решение, гарантиращо по-висока сигурност и защита при преводи в евро в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). С този стратегически ход банката въвежда в страната една от ключовите мерки от Регламента на Европейския съюз за незабавни плащания.

VoP е създадена, за да предпазва клиентите от измами и грешни преводи, като проверява дали въведеното име на получателя съответства на посочения IBAN. Проверката се извършва автоматично и отнема само няколко секунди. При нареждане на превод в евро – стандартен SEPA или незабавен SEPA превод – доставчикът на платежни услуги (ДПУ) на подателя изпраща автоматично запитване към ДПУ на получателя. В рамките на до 5 секунди системата проверява дали името и IBAN-ът на получателя съвпадат и връща отговор.

С въвеждането на услугата „Общинска банка“ предоставя на своите клиенти възможност още днес да се възползват от предимствата на бъдещия европейски стандарт за сигурност при плащанията. Клиентите могат да извършват преводи в евро с допълнителна увереност, че средствата им ще достигнат до правилния получател.

„Проверката на получателя“ е достъпна за физически и юридически лица и се активира след потвърждение или избор от страна на клиента. Услугата е напълно безплатна, достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината и може да се използва през мобилното приложение MB-mobile, чрез онлайн банкирането или във всички филиали и бизнес центрове на „Общинска банка“.

„Въвеждането на услугата „Проверка на получателя“ е част от нашия дългосрочен ангажимент да осигуряваме на клиентите си най-високо ниво на сигурност и доверие при ежедневното банкиране. Гордеем се, че „Общинска банка“ е първата банка в България, която предлага това решение. За нас това е естествена стъпка в посока на иновациите и на утвърждаването на банката като стабилен и модерен финансов партньор,“ коментира Неделчо Неделчев, изпълнителен директор на „Общинска банка“.

С новата услуга банката затвърждава позицията си като институция, която прилага европейските стандарти за защита на потребителите и активно въвежда иновативни решения в полза на своите клиенти.

