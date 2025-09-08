Голяма драма на мача с Италия

Снимка: Пиксабей

Италия спечели с 5:4 гостуването си на Израел в двубой, изпълнен с обрати. Срещата се игра на неутрален терен в Дебрецен, Унгария. Във втория мач под ръководството на Дженаро Гатузо "адзурите" отново отбелязоха пет гола, което се случва за първи път в тяхната история. Този път обаче те имаха сериозни проблеми.

Израел имаше предимство в началото и поведе след автогол на Мануел Локатели в 16-ата минута, но малко преди почивката Мойс Кийн изравни. Дор Перец отново даде преднина на домакините в 52-ата минута, но секунди по-късно Кийн пак изравни. Матео Политано се разписа в 58-ата минута, а Джакопо Распадори вкара в 81-ата минута и гостите вече си мислеха, че са спечелили, предаде Спортал.

Трагичната игра на Италия в защита обаче позволи на съперника да изравни с две попадения в рамките на три минути. Автогол на Алесандро Бастони и попадение на Дор Перец доведоха нещата до 4:4. Веднага след това Сандро Тонали с малко късмет отбеляза петия гол.ИЗРАЕЛ - ИТАЛИЯ 4:5

1:0 - Локатели (16-авт)

1:1 - Кийн (40)

2:1 - Дор Перец (52)

2:2 - Кийн (54)

2:3 - Политано (58)

2:4 - Распадори (81)

3:4 - Бастони (87-авт)

4:4 - Дор Перец (90)

4:5 - Тонали (90+1)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!