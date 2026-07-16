Голяма хранителна верига спира поръчките онлайн и доставките до дома

Кадър Т маркет

Дигиталната количка на още една голяма верига у нас остава празна. T MARKET обяви, че преустановява дейността на своя онлайн магазин tmarketonline.bg, а доставките до дома за клиентите на веригата се прекратяват, като те се пренасочват изцяло към физическите обекти.

Решението слага край на доставките до дома за клиентите на супермаркетите и ги пренасочва изцяло към физическите обекти, пише money.bg.

Ходът на веригата маркира завой в стратегията ѝ. Под въпрос остава рентабилността на онлайн търговията с бързооборотни стоки в силно конкурентния роден сектор.

Управлява се от дружеството Максима България ЕООД. През декември 2025 г. литовският гигант MAXIMA GRUPĖ официално приключи продажбата на Максима България на нидерландското дружество PARETAS B.V.

От март 2026 г. веригата има и нов изпълнителен директор - Скирмантас Невидомскис, който смени Петър Павлов.

Марката влезе на българския пазар и се наложи в сегмента на квартaлните супермаркети с достъпни цени. Преди няколко години веригата инвестира в свой голям и модерен логистичен център край Елин Пелин, за да оптимизира доставките до магазините си.

Т МАРКЕТ Online оперираше основно за района на град София и прилежащите населени места.

Динамичен, но труден пазар

Припомняме, че преди година онлайн супермаркетът Kolichka.bg прекрати също дейността си на българския пазар. Дружеството, собственост на Košík Holding, който от своя страна частично беше придобит от германската Metro AG, оперираше в София, Пловдив, Варна и околностите. Сайтът се нареди сред пионерите в онлайн търговията с хранителни стоки у нас.

„Пазарът продължава да расте, но по-скоро говорим за узряване, отколкото за ново разширяване на границите му. Разликата с 2020 г. е, че тогава растежът беше движен от необходимост, а сега е движен от навик и доверие“, коментира пред Money.bg Иво Апостолов, финансов директор на Уеб Медия Груп, в чието портфолио е онлайн супермаркетът Gladen.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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