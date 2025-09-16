Голяма издънка с българските пари в „Стани богат”

кадри bTV

Въпрос за 1500 лева, свързан с българските банкноти, затрудни максимално участник в „Стани богат”. Димитър Драганов, който е филолог по образование, но работи във ВиК-Пловдив, се запъна на питане, което очевидно се отнасят за петолевката.

Той беше интересно формулиран, като бяха изброени картини, елементи от които има на банкнотата. Като се има предвид, че Иван Милев е единственият художник, изобразен на актуалните български пари, отговорът беше съвсем естествен - 5 лева.

Играчът обаче се разколеба и заяви, че на една от банкнотите се вижда Кольо Фичето. Големият български строител обаче е на старите пари, като стойността на неговото изображение е 2000 лева.

Драганов реши първо да пита водещия Ники Кънчев, но дори след като той му даде верния отговор, той изгърмя и втори жокер, за да е сигурен.

След това това играчът пък изпадна в друга странна ситуация. Той получи помощ по телефона от дъщеря си, която му даде верния отговор за по-евтин заместител на диаманта, но не чу добре.

„Аз чух цирконий”, призна Ники Кънчев след като играчът все пак налучка правилния отговор. Така той си тръгна с 2000 лева, за които ще има доста спорове дали са заслужени.

