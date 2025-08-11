Голяма излагация на Любо Киров

Кадър Инстаграм

Скорошно участие на поп звездата Любо Киров предизвика голям скандал. Това, което изпълнителят си позволи да прави на сцената – пред детска аудитория, нямаше как да остане без реакция и в социалните мрежи, предаде Блиц.

На кадри от участието се вижда как Киров размахва средни пръсти пред публиката – без да се притеснява, че сред зрителите има и деца. Постъпката му предизвика вълна от възмущение и въпроси за поведението на изпълнителите на сцена.

"Само някой да ми е направил забележка, какви мемета пускаме и какво влияние имат", пише в поста си в Инстаграм Justpablo. А коментарите отдолу са достатъчно показателни и за обществените настроения по темата. Как и дали певецът ще отвърне на това, ще почакаме, ще видим

