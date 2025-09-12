Голяма излагация в "Ергенът"

Кадър БТВ

Аз съм скромен човек, но като ме опознаеш, ставам голям олигофрен, казва за себе си Валентин

Случва се понякога риалити формат да роди звезда. Но когато тази звезда говори в рими от глупости, става ясно, че сме преминали всякакви граници. Такъв е случаят с Валентин – 22-годишен сервитьор от Бургас, който в най-новия сезон на риалити шоуто „Ергенът“ успя не просто да се набие на очи, а да се утвърди като феноменален представител на телевизионния абсурд.

Само за броени епизоди Валентин събра слава, присмех и всенародно недоумение. Социалните мрежи гъмжат от колажи, клипчета и цитати, които никой сценарист не би измислил. Последният му бисер вече се върти като национален виц:"Аз съм скромен човек, но като ме опознаеш, ставам голям олигофрен."

Зрителите не могат да повярват, че подобна персона съществува реално, а още по-малко, че някой продуцент е решил да го пусне в ефир. И ако за някои участници в риалити форматите се говори с насмешка, при Валентин реакцията е направо тревожна.

Още от първите му минути в шоуто той даде заявка, че ще остави следа – макар и не с чар или остроумие. "Аз съм си такъв – казвам каквото мисля. Не го мисля много. Малко Валери Божинов стайл", заяви с гордост, без капка ирония.

Впоследствие добави философски размисъл, който може да бъде използван като илюстрация в учебник по медийна критика: "Умен съм толкова, колкото ми трябва – да не съм адвокат!"

Публиката е разделена – едни се смеят до сълзи, други питат сериозно дали не сме стигнали дъното. А трети си припомнят с умиление Пацо от „Биг Брадър“, който до този момент бе символ на наивна телевизионна неадекватност. Сега обаче, според хиляди коментари във Facebook и TikTok, Валентин го „превъзхожда“ във всяко отношение.

Истинският абсурд обаче настъпва, когато Валентин започва връзка с друго култово лице от формата – Емили, чиито умствени възможности отдавна са под въпрос и често предизвикват съжаление, а не забавление. Комбинацията от двамата буквално взриви мрежата.

„Вие представяте ли си тези двамата какво си говорят?“, злословеха зад кадър другите участници, явно неспособни да скрият презрението си.

Но Валентин не се притеснява. Напротив – държи се така, сякаш е роден за екран: "Момичетата ми връзват, направо припадат като ме видят. Но ако е някоя много начетена, която не ми грабва окото – за какво ми е? Да си губя времето, няма смисъл. Искам зарибявки, и т’ва е!"

Поведението му е хаотично, езикът – на ръба между уличен сленг и свободно падане в бездната на глупостта. Психолози вече загатнаха, че такива персонажи не трябва да бъдат герои в праймтайма, защото поднасят на младото поколение изопачен модел на поведение. Но шоуто върви, рейтингите растат, а Валентин – с плътно оформена брада, самочувствие до небесата и поглед, лишен от всякаква мисъл – е новият герой на телевизионното падение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!