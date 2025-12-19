Голяма изненада в Италия: Болоня срази Интер за Суперкупата

кадър: Макс спорт

Болоня е вторият финалист в турнира за Суперкупата на Италия.

Това стана факт, след като болонците надвиха Интер с 4:3 при 1:1 в редовното време и 3:2 при дузпите.

Символичните гости шокираха съперника с ранен гол на Маркюс Тюрам (2'), който дойде още при първата им атака в мача. Към края на първото полувреме пък "нерадзурите" сами се съботираха и след игра в наказателното поле на Ян Бисек главният съдия Даниеле Чифи назначи дузпа, която бе реализирана от Рикардо Орсолини (35'), за да изравни резултата. През втората част пък имаше много сериозни основания за 11-метров наказателен удар в полза на вицешампионите, но след нова намеса на ВАР Чифи отказа да посочи за втори път бялата точка. След това не падна нов гол и двубоят премина в режим на изпълнение на дузпи, тъй като форматът на турнира не предлага продължения по 15 минути, предаде Спортал.

Както и в предходните няколко сезона домакин на турнира е Саудитска Арабия, а сблъсъкът се изигра на стадион "Ал-Авал Парк" в Рияд.

Винченцо Италиано се принуди да стартира без първия си вратар, Лукаш Скорупски, който е контузен. Други играчи, които също нямаше как да участват бяха Ремо Фройлер и Мартин Витик.

Кристиан Киву резпореди „нерадзурите“ да стартират без няколко звезди от първия отбор, като това важеше най-вече за Дензъл Дъмфрис и Франческо Ачерби, които все още лекуват травми. Също така се сбъдна и очакването, че Хакан Чалханоглу няма да попадне сред титулярите, а Матео Дармиан въобще не попадна в групата за двубоя..

