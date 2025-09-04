Голяма находка край Петрич

снимка,архив:

Кадър: Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи - официална страница

Две големи колони паднали при голямото земетресение в Хераклея Синтика в края на 4 век бяха разкрити и вдигнати днес от археолозите, ръководени от проф. Людмил Вагалински. Те проучват древния град край Петрич.

Предполага се, че колоните са поддържали покрития коридор на улицата, която е водела на централния площад (форума), допълва БНТ.

На една от колоните се вижда началото на изписана дума, която според епиграфа от Софийския университет проф. Николай Щаранков е "Агатос даймон" или "Добрият бог".

Според специалиста, тя е част от обичайна за периода формула за късмет.

