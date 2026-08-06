Голяма петролна рафинерия в Русия гори след нова украинска атака

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Украински дронове атакуваха през нощта петролната рафинерия „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославска област, съобщи “Киев Индипендънт“.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват голям пожар в рафинерията, разположена на над 700 км от украинската граница. По данни на независимия руски канал Astra именно обектът е бил поразен. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев потвърди атака с украински дронове и съобщи за ограничения на движението по пътя към Москва, без да коментира поражения по рафинерията, предава bTV.

Местни жители съобщиха и за пожари в жилищни сгради след ударите, но информацията не е независимо потвърдена.

„Славнефт-ЯНОС“ е най-голямата рафинерия в Централна Русия и сред петте най-големи в страната. Тя преработва около 15 млн. тона суров петрол годишно и произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, втечнен газ и мазут.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че същата рафинерия е била успешно атакувана и предишната нощ, определяйки я като важен обект за финансирането на руската война. По думите му украинските удари по руска енергийна инфраструктура ще продължат като отговор на руските атаки срещу украински градове и села.

Рафинерията край Ярославъл вече беше атакувана неколкократно, включително четири пъти само през май 2026 г. Украинската кампания срещу руската петролна инфраструктура доведе до временно спиране на работата на редица рафинерии и задълбочи проблемите с доставките на горива в Русия.

Редактор "Екип на Петел",

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