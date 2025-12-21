Голяма победа за Илия Груев и Лийдс

кадър: Кадър Нова телевизия, архив

Лийдс с Илия Груев-младши спечели домакинството си на Кристъл Палас с 4:1 в двубой от 17-и кръг на английската Висша лига.



Българският национал се появи в игра в 87', заменяйки Итън Ампаду. Точни за йоркширци бяха Доминик Калвърт-Люин на два пъти в края на първата част, Ампаду в 60' и Антон Стач дълбоко в продължението на срещата. Почетното попадение за лондончани бе дело на Джъстин Дивени в 92" от дузпа, допълва Фокус.



Възпитаниците на Даниел Фарке се намират на 16-о място във временното класиране с 19 точки, докато момчетата на Оливър Гласнър са осми с 26 точки.

