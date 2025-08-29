Голяма победа за Камен Донев

Кадър Ютуб

През пролетта на 2023 г. директорът на Народния театър "Иван Вазов" Васил Василев заведе дело срещу Камен Донев заради изразите "мижитурка", "човечец" и "не е читав човек", използвани от актьора в контекста на скандала в театъра. Василев поиска обезщетение в размер на 2500 лева, пише Блиц.

През юни миналата година Софийският районен съд постанови, че Донев е изразил лично мнение, което макар и негативно, не представлява обида.

Според съда изразите са оценка за качествата на директора и попадат в рамките на свободата на словото, гарантирана от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Василев бе осъден да заплати 2600 лева съдебни разноски, пише focus-news.net.

Василев обжалва решението пред Софийския градски съд.

Процесът продължи още година и включи разпити на свидетели. СГС обаче потвърди изводите на първата инстанция, като прие, че всички доказателства са събрани законосъобразно и делото е разгледано обективно и пълно.



СГС окончателно отхвърли жалбата на Васил Василев и го задължи да заплати на Камен Донев още 1000 лева за адвокатски хонорар. Така общата сума, която директорът на театъра дължи, надхвърля 3600 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

