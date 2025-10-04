Голяма промяна до 6 месеца за 20 ЖП гари у нас

Мая Иванова. Кадър: БНТ

Голяма промяна предстои до 5-6 месеца за 20 ЖП гари у нас. Това стана ясно от думите на Ангелин Цачев, изпълнителен директор на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), пред Мая Костадинова в предаването ѝ "Говори сега" по БНТ.

Той обясни, че тази сряда (8-и октомври) ще бъде подписан специален меморандум между ЕСО и Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). По него ще бъдат изградени зарядни станции за електрически автомобили. Към момента са избрани 20 ЖП гари, обясни той, без да даде подробности кои са те.

Тези 20 ЖП гари са първите, стана ясно от думите му.

ЕСО има пълната готовност да финансира и да да обезпечи технически изграждането на тези хиперчардж зарядни станции, поясни Ангелин Цачев.

Така след 5-6 месеца страната ни ще има една сериозна инфраструктура за зареждане на електромобилите и по този начин ще насърчим не само на електромобилността в часния сектор, но и в публичния сектор, категоричен бе той.

От думите му стана ясно, че тези станции ще могат да бъдат използвани за зареждане на електробусите на общините там, където са монтирани.

