Голяма промяна за работещите на непълно работно време

Снимка: Пиксабей

Работещите на половин работен ден ще трупат трудов стаж пропорционално на реално отработеното време от 1 януари 2027 г. Промените бяха приети чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. и ще засегнат правото на платен отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж, както и някои обезщетения при пенсиониране и заболяване.

До края на 2026 г. остава в сила действащият ред, според който всеки ден, в който служителят е работил поне половината от законоустановеното работно време, се признава за един пълен ден трудов стаж, посочва Фокус. От началото на 2027 г. обаче трудовият стаж ще се изчислява според реално отработените часове.

На практика това означава, че трудовият стаж ще се трупа пропорционално на отработеното време. Например при работа на 4 часа дневно два календарни дни ще се признават за един ден трудов стаж. При други режими на непълно работно време - например 2, 6 или 7 часа дневно - стажът също ще се изчислява пропорционално според реално отработените часове. За работещите на пълен 8-часов работен ден няма промяна - един отработен ден ще продължи да се признава за един ден трудов стаж.

По-малко платен отпуск при работа на половин ден

Една от най-съществените промени засяга платения годишен отпуск. В момента служителите, които работят между 4 и 8 часа дневно, имат право на минимум 20 работни дни платен отпуск годишно. След влизането в сила на новите правила отпускът ще се изчислява пропорционално на натрупания трудов стаж.

Така например човек, който работи постоянно на половин работен ден, ще има право на 10 дни платен годишен отпуск, вместо на досегашните 20.

Промяна има и при първото ползване на отпуск. Ако досега това ставаше след натрупване на най-малко четири месеца трудов стаж, то при работа на половин ден от 2027 г. ще са необходими осем календарни месеца.

По-бавно натрупване на "клас прослужено време"

Новият начин на изчисление ще се отрази и върху допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, известно като "клас прослужено време".

Сега работодателите са длъжни да увеличават възнаграждението с минимум 0,6% за всяка година трудов стаж. След промяната служител, който работи на четиричасов работен ден, ще трябва да работи две календарни години, за да натрупа една година трудов стаж и съответно да получи следващото увеличение.

Промени и при обезщетенията

Новите правила ще окажат влияние и върху обезщетенията, свързани с трудовия стаж.

При пенсиониране служителите, които имат поне 10 години трудов стаж при един и същ работодател през последните 20 години, имат право на обезщетение в размер на шест брутни работни заплати. За работещите на половин работен ден след 1 януари 2027 г. ще бъдат необходими 20 календарни години, за да бъде изпълнено това условие.

Увеличава се и необходимият период за получаване на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради заболяване. Вместо досегашните пет години, при работа на половин ден на практика ще бъдат нужни десет календарни години.

Осигурителният стаж остава без промяна

Промените засягат единствено трудовия стаж. Осигурителният стаж, който е определящ за придобиване на право на пенсия, болнични и майчинство, продължава да се изчислява по досегашния ред и не се променя.

Има ли изключения?

Новите правила няма да засегнат лицата, за които законът предвижда намалено работно време поради спецификата на труда или възрастта им, като непълнолетните работници и служителите, извършващи дейности с повишен риск за здравето.

Предвидено е още, че ако човек работи на две места по четири часа дневно, ще може да натрупва общо един ден трудов стаж за календарен ден. Законът обаче изрично посочва, че не може да бъде признат повече от един ден трудов стаж за едно денонощие, независимо колко часа общо са отработени.

Всички промени ще влязат в сила от 1 януари 2027 г. Натрупаният до тази дата трудов стаж няма да бъде преизчисляван и ще остане признат по досегашните правила.

Редактор "Екип на Петел",

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