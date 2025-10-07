Голяма секира за всеки търговец, ако до четвъртък не е сторил това

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Голяма секира очаква всеки търговец у нас, ако до четвъртък не е е изписал цените в левове и евро на стоката. Изтича гратисният период, в който търговците се разминават с глобите по Закона за въвеждане на еврото.

Така от 9-и октомври санкциите влизат в сила. Те ще бъдат за всеки, който не изписва цените на етикетите в двете валути. Както и ако не е спазен курсът лев-евро от 1.95583 лева за 1 евро.

Етикетите трябва да са ясни и четливи, а двете цени да са с еднакви размери и шрифт.

От четвъртък за подвеждащ етикет може да се наложи глоба от 400 до 5000 лева.

