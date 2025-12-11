Голяма скала падна на пътя Банско - Гоце Делчев, спря движението

Снимка: Фейсбук, В. Тартов

Голяма скала падна и затвори пътя Банско-Гоце Делчев край село Места тази сутрин, потвърдиха от Областно пътно управление- Благоевград.

В момента движението е спряно и в двете посоки, като районът е сигнализиран, предава БНР.

Екипи на Областно пътно управление и пътноподържащата фирма са предприели действия по отстраняване на голямата скала, за да се възстанови движението по път II-19 Симитли-Гоце Делчев.

