Голяма трагедия! Съдия, свирил в Първа лига, почина внезапно

След Чико Дерменджиев пловдивският футбол осиротя с още един от своите герои. На 44 години внезапно вчера е починал бившият елитен рефер Димитър Манолов, пише Блиц.

Манолов до преди около три години бе част от елита на България, а най-високото ниво, което бе достигал е асистент-съдия в Първа лига.

Впоследствие той се оттегли от футбола и започна като делегат на родни срещи.

Погребението ще бъде в петък, като всички ще се съберат в 12 часа в Ритуалната зала на Рогошките гробища в Пловдив.

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