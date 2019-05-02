реклама

Голяма трагедия! Съдия, свирил в Първа лига, почина внезапно

02.05.2019 / 17:17 0

След Чико Дерменджиев пловдивският футбол осиротя с още един от своите герои. На 44 години внезапно вчера е починал бившият елитен рефер Димитър Манолов, пише Блиц.

Манолов до преди около три години бе част от елита на България, а най-високото ниво, което бе достигал е асистент-съдия в Първа лига. 

Впоследствие той се оттегли от футбола и започна като делегат на родни срещи.

Погребението ще бъде в петък, като всички ще се съберат в 12 часа в Ритуалната зала на Рогошките гробища в Пловдив.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама