Голяма уловка с офертите за хотели "в последния момент”

Пиксабей

Офертите от типа “в последния момент” трябва да бъдат внимателно проучвани, за да се предпазим от риска дори да променим плановете си за периода и мястото на своята почивка, а да получим по-неизгодни условия. Това препоръча в ефира на Bulgaria On Air основателят на „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.



Тя насочи вниманието към наглед атрактивни предложения в електронни платформи за Last Minute настаняване в различни хотели, при които най-често примамливите цени са валидни само за един от предлаганите периоди. Уловката там, е че обикновено става дума за дати извън активния сезон, когато поначало е по-евтино. Оферти “в последния момент” се предлагат и когато наближат дати, в които се очертава някои стаи да останат свободни. Тогава целта е те да бъдат пласирани, като невинаги се прави реална отстъпка на потенциалните клиенти. Често такива оферти са придружени и с часовници, които отброяват времето до изтичането на валидността им, което има за цел да притисне потребителя и да го ограничи в търсенето на алтернативни предложения за сравнение и размисъл.



„Затова, преди да се възползваме от подобна оферта, нека проверим в същия този хотел как вървят цените през останалите периоди, както и в други места, където бихме се настанили в този или в друг курорт. Да направим това проучване, после – сравнение и едва след това да преценим дали е икономически изгодно за нас предложението.“, посъветва Руменова.



Важна особеност при офертите Last Minute също е, че понякога по-ниската цена се постига чрез „съкращаването“ на някои от услугите в пакета, за които впоследствие се изисква допълнително заплащане. Ето защо е необходимо да се четат внимателно офертите, особено какво включва и какво не включва цената.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!