Голяма верига въвежда лицево разпознаване

Британската верига за продажба на хранителни стоки "Сейнсбърис" (Sainsbury's) обяви, че планира да въведе лицево разпознаване в супермаркетите си във Великобритания, като пуска пробно противоречивата технология в първите си магазини, предаде ДПА, пише Блиц.

Втората по големина верига супермаркети във Великобритания информира персонала в два магазина, че ще започне осемседмичен тест, преди потенциално да внедри технологията в цялата страна.

"Сейнсбърис" обяви, че технологията е част от усилията за идентифициране на крадци в магазините и ограничаване на рязкото увеличение на броя на престъпленията в търговията на дребно през последните години.

Използването на лицево разпознаване обаче е силно критикувано от групи за защита на личните данни, като конкурентът "Асда" (Asda) е изправен пред хиляди оплаквания, след като стартира свой собствен подобен пробен период по-рано тази година.

Ръководителите на веригата "Сейнсбърис", която има над 1400 магазина в цялата страна, заявиха, че плановете не целят да се контролират колегите или клиентите.

Тази седмица търговецът на дребно ще започне да използва технологията в своя супермаркет "Сиденхам" (Sydenham) в Лондон и магазина "Сейнсбърис лоукал" (Sainsbury's Local) в Бат, в югозападната част на страната.

Като част от пробното проучване "Сейнсбърис" работи с компанията за лицево разпознаване "Фейсуоч" (Facewatch).

Други британски търговци на дребно, като "Хоум баргейнс" (Home Bargains), "Фленълс" (Flannels ) и "Спортс дайрект" (Sports Direct), са използвали подобна на "Фейсуоч" технология в магазините си, за да идентифицират крадци.

Технологията ще бъде използвана от компанията, за да ѝ помогне да идентифицира и евентуално да спре достъпа на хора, които са "склонни към насилие, агресивни или крадат."

"Сейнсбърис" уточни, че записите ще бъдат незабавно изтрити, ако софтуерът не разпознае лицето на съответните хора.

От "Сейнсбърис" добавиха, че системата издава предупреждение въз основа на данни за престъпно поведение, подадени от магазина или други търговци на дребно в близост, които използват "Фейсуоч".

Според веригата за хранителни стоки инцидентите с кражба, злоупотреба или заплашително поведение "продължават да се увеличават" въпреки работата с полицията и правителството. От компанията добавиха, че екипите на "Сейнсбърис" в цяла Великобритания ежедневно се сблъскват с подобни проблеми.

"Вслушахме се в сериозните опасения на нашите колеги и клиенти и те са прави да очакват от нас да действаме", каза Саймън Робъртс, главен изпълнителен директор на "Сейнсбърис". "Секторът на търговията на дребно е на кръстопът, изправен пред нарастващи злоупотреби, антисоциално поведение и насилие. Трябва да поставим безопасността на първо място", добави той.

"Разбираме, че технологията за лицево разпознаване може да повдигне основателни въпроси относно данните и конфиденциалността, но пробното използване и последващото внедряване не целят наблюдение на колеги или на нашите ценни клиенти.

То е фокусирано единствено върху идентифицирането на сериозни нарушители, извършили актове на насилие, агресия или кражба, като помага на нашите екипи да предотвратят по-нататъшни вреди", уточни Саймън Робъртс.

