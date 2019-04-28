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Голямо българско хоро в Брюксел по повод Великден

28.04.2019 / 08:15 1

Източник: Булфото, архив

Кметът на Брюксел ще получи специален подарък

В деня на православния Великден – 28-и април в Брюксел ще се извие Голямото българско хоро. То ще започне в 14.30, а сред музикантите, които ще се включат в него, са тези от Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ от Котел и Ансамбъл "Здравец" от Гент.

Инициативата привлича българи не само от Белгия, но и от съседните Германия, Холандия и Люксембург. Кметът на Брюксел ще получи специален подарък – великденски яйца изписани с български фолклорни мотиви./ Нова тв

 

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Коментари
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ДИВАКА (преди 14 минути)
Рейтинг: 30284 | Одобрение: 7039
НЯКОЙ УМИРА..ДРУГ МИ ГО ЗАВИРА..ПОВОД ..ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНАЛ..ДОБРЕ..А НИЕ КОГА..ПОКАЗНОСТ..ДА ДОКАЖЕМ НА СВЕТА ,ЧЕ СМЕ ЦЪФНАЛИ И ВЪРЗАЛИ ..ТИКВИ..ТОВА ЛИ Е ЦЕЛТА..АМА ХОРАТА ПО СВЕТА СА ИНФОРМИРАНИ..ЧЕТАТ И ЗНАЯТ КАКВО НИ Е ДЕРЕДЖЕТО..ЛЪЖЕ БОКО СЕБЕ СИ...ДА ВИЖДА УСМИХНАТИ ФИЗИОНОМИИ..ДА ВИЖДА УСМИХНАТ И ДОВОЛЕН НАРОД..ОСВЕН НЯКОИ ЛАКЕИ И ЛИЗАЧИ..ДА НЕ Е КЬОРАВ..ИзплезванеУсмивкаУхилен

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