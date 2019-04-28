Голямо българско хоро в Брюксел по повод Великден

Източник: Булфото, архив

Кметът на Брюксел ще получи специален подарък

В деня на православния Великден – 28-и април в Брюксел ще се извие Голямото българско хоро. То ще започне в 14.30, а сред музикантите, които ще се включат в него, са тези от Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ от Котел и Ансамбъл "Здравец" от Гент.

Инициативата привлича българи не само от Белгия, но и от съседните Германия, Холандия и Люксембург. Кметът на Брюксел ще получи специален подарък – великденски яйца изписани с български фолклорни мотиви./ Нова тв

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