Голямо количество старинни монети и предмети са задържани на Капитан Андреево

Снимка Агенция "Митници"

Голям удар на родни митничари.

Над 4600 старинни монети, пръстени и предмети са задържани от митническите служители на граничен пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил с турска регистрация. За случая съобщиха от Агенция "Митници".



Шофьорът – турски гражданин, е декларирал пред митническите служители, че превозва метални калъпи от Турция за Германия. След анализ на риска товарният автомобил е бил селектиран за щателна митническа проверка, пише moreto.net.



В хода на контролните действия в страничен шкаф на полуремаркето, под въжета и вериги, е била открита платнена чанта с 31 кълбовидни пакета, обвити в черно фолио и облепени с тиксо. При разопаковането им са били установени 3216 старинни монети от бял и цветен метал, 1128 старинни пръстена и 292 старинни предмета, наподобяващи стрели, печати и накити.



Общият брой на задържаните монети, пръстени и предмети е 4636, с общо бруто тегло над 17 кг. Според първоначална експертна справка те са от периодите на Античността и Средновековието и представляват движими културни ценности.



Контрабандните археологически артефакти са задържани и ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и идентифициране.



На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.



Работата по случая продължава.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

