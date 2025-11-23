Голямо откритие в Будапеща

снимка: Уикипедия

Археолози от Историческия музей в Будапеща откриха каменен ковчег на около 1700 години по време на разкопки в Обуда, в северната част на града, която някога е била част от Аквинкум - римско селище на границата с Дунав.

Саркофагът е със здраво закрепен каменен капак с метални скоби и разтопено олово. Когато изследователите внимателно го повдигнали, открили цял скелет с десетки артефакти. „Особеността на тази находка е, че саркофагът е бил херметически затворен. Никой не го е отварял преди това, така че е останал напълно непокътнат“, каза Габриела Фенес, ръководител на археологическите разкопки, допълва БГНЕС.

Ковчегът е бил сред руините на изоставени къщи в квартал Аквинкум, който е опустял през III век и по-късно е използван като гробище. Наблизо изследователи са открили римски акведукт и осем по-прости гробници, но никоя не може да се сравни с богатството и целостта на запечатаната гробница.

В съответствие с римските погребални обичаи саркофагът е съдържал редица предмети – два перфектно запазени стъклени съда, бронзови фигурки и 140 монети. Костена фиба за коса, парче кехлибарено бижу и следи от златна тъкан, заедно с размера на скелета, предполагат, че това е гробът на млада жена. Предметите са били дарове, които близките на починалата са ѝ оставили за вечното ѝ пътуване. „Покойната е била погребана с големи грижи от семейството си. Те сигурно са обичали много човека, когото са положили да почива тук“, поясни Фенес.

По време на римския период по-голямата част от днешна Унгария е била част от провинция Панония, чиято граница е минавала по десния бряг на Дунав, на по-малко от миля от мястото. На кратко разстояние се е намирал легионен лагер, който е охранявал границата на империята, а новооткритите структури се смята, че са принадлежали на цивилно селище, развило се около него.

Антрополозите сега ще изследват останките на младата жена, което се очаква да разкрие повече за нейната възраст, здравословно състояние и произход. „Саркофагът и съдържанието му определено го отличават“, каза Гергели Костял, експерт по римския период и един от ръководителите на проекта. „Това вероятно означава, че починалата е била богата или с по-висок социален статус. Ясно е, че този ковчег е направен специално за нея“, допълни той.

Археолозите не са открили обеци или други бижута, които може да са принадлежали на жената, но се надяват те да се появят при пресяването на калта. Откритието на римския саркофаг е не само научно значимо, но и емоционално силно прозрение за предаността, която хората в древността са проявявали към своите близки.

