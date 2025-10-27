Голямо парче скала се стовари на пътя Самоков – София

Булфото, архив

Голямо парче скала се е откъснало и стоварило на пътното платно на пътя Самоков – София в понеделник сутрин, съобщават шофьори в социалните мрежи.

За щастие в този момент на пътя не е имало автомобили и никой не е пострадал.

Снимка на големия скален къс предупреждава пътуващите чрез няколко групи в социалните мрежи, които се следят от шофьори.

По пътя Самоков – София има и друг проблемен участък, съобщава БГНЕС.

В района на ресторант „Лебед“ между Панчарево и Долни Пасарел пътното платно е наводнено.

От Агенция „Пътната инфраструктура“ (АПИ) призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. Пътят не е затворен.

Пътната настилка е мокра и призивът към шофьорите е да карат внимателно.

Получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и Панчарево. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

„В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там“, уточни Неделков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!