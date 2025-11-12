Голямо поскъпване в Гърция преди празниците

снимка: Пиксабей

Цените на месото в Гърция продължават да се повишават в навечерието на Коледа, като експерти предупреждават за вероятно допълнително увеличение.

Причините за това са нарастващото търсене и разходите за внос, които водят до общо по-високи разходи за потребителите. Това прави празничните трапези значително по-скъпи тази година, съобщава гръцкият вестник To Vima.

Потребителите в Гърция се подготвят за ново рязко покачване на цените на месото през предстоящата Коледа, тъй като настоящите увеличения не показват признаци на забавяне. Пазарните анализатори предупреждават, че ако не бъдат предприети мерки, месото може да се превърне в луксозен продукт за много домакинства по време на празничния сезон.

Според експерти от месната индустрия, цените на месото се покачват непрекъснато през цялата година и се очаква да достигнат своя връх през декември, под влияние на нарастващите разходи за внос и високото търсене на пазара.

Гърция е силно зависима от вноса на месо, особено на говеждо, като около 80% от доставките идват от чужбина. Това прави местните цени особено уязвими към колебанията на международния пазар.

Преди една година говеждото месо се е продавало за 12–13 евро за килограм, докато настоящите цени варират между 15 и 17 евро за килограм. Прогнозите сочат, че до Коледа цената може да достигне 20 евро за килограм. Някои експерти на пазара предупреждават, че цените могат да нараснат още повече, ако разходите за внос продължат да се увеличават или ако предлагането на месо се свие допълнително, информира "Труд".

Ситуацията е също толкова тревожна за овчето и козето месо, които са традиционни продукти в празничните ястия на гръцката кухня. Епидемии от шарка са нарушили производството и са довели до рязко повишаване на цените. В много месарници цената на агнешките котлети сега варира между 10,50 и 12,50 евро за килограм, в сравнение с 9–10 евро през летните месеци.

Цената на цялото агнешко или козе месо се е повишила до 16 евро за килограм, спрямо 14 евро преди епидемията.

