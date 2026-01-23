Голямо търсене на слънчевите очила на Макрон

кадър: youtube

Слънчевите очила на френския президент Еманюел Макрон по време на речта му на Световния икономически форум в Давос рязко увеличиха търсенето в уебсайта на производителя.

Според радиостанцията Franceinfo уебсайтът е бил претоварен. През последните дни продавачите са получили множество обаждания от потенциални купувачи.

„Произвеждаме приблизително 1000 рамки годишно, а този модел се произвежда на партиди от 200“, каза Андреа Андри, мениджър продажби на Henry Jullien.

Френският президент се появи с очила във вторник (20 януари) на Световния икономически форум в Давос, което според неговия офис се дължи на разкъсан кръвоносен съд в дясното му око, предава Бтв.

Окото на Макрон изглеждаше зачервено по време на реч в база на военновъздушните сили на 15 януари, но той увери публиката, че не е нищо сериозно.

Елисейският дворец заяви, че раздразнението е причинено от спукан кръвоносен съд и не е нито заболяване, нито инфекция.

Оттогава той носи слънчеви очила по време на няколко публични изяви.

„Той носи очила поради фоточувствителност, докато лекият проблем, споменат миналата седмица, се изясни“, заяви източник, близък до Макрон.

