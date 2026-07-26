Голямо задръстване на АМ "Хемус" до Варна заради катастрофа и ремонт

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, П. Иванова

За голямо задръстване на автомагистрала "Хемус" близо до морската столица съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

Пътният инцидент е станал в района на надлез "Игнатиево".

"Който влиза във Варна по магистрала "Хемус" - да отклонява на Слънчево и да обикаля, че после се чака ужасно дълго", предупреждава гражданка.

За момента няма официална информация за катастрофата. Две от колите са оградени с конуси, явно има пострадали, коментира очевидец.

Задръстването и заради ремонт на магистралата е голямо.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!