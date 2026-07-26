Голямо задръстване на АМ "Хемус" до Варна заради катастрофа и ремонт
Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, П. Иванова
За голямо задръстване на автомагистрала "Хемус" близо до морската столица съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
Пътният инцидент е станал в района на надлез "Игнатиево".
"Който влиза във Варна по магистрала "Хемус" - да отклонява на Слънчево и да обикаля, че после се чака ужасно дълго", предупреждава гражданка.
За момента няма официална информация за катастрофата. Две от колите са оградени с конуси, явно има пострадали, коментира очевидец.
Задръстването и заради ремонт на магистралата е голямо.
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