Голямо задръстване на "Дунав мост" при Русе

снимка: АПИ

Голямо задръстване се образува на "Дунав мост" при Русе. Хиляди румънски автомобили, които се прибират от морските курорти, блокираха движението към граничния пункт. Наложи се патрули и гранични полицаи да регулират пропускането на колите поетапно.

В района има голяма задръстване, гишетата за плащане на такса-мост работят.

На по-дълъг интервал се пропускаха колите от България към Румъния на самия мост, но заради ремонта едното платно е затворено и придвижването става бавно. Пътуващите разказаха, че чакат най-малко два часа, докато стигнат до "Дунав мост", предаде Нова телевизия.

Очаква се трафикът в района да остане интензивен до късно тази вечер.

