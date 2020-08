Гонг: Отнеха книжката на Григор в Монако

gong.bg

кадър: Туитър

Най-добрият български тенисист Григор Димитров влезе в сериозно прегрешение с органите на реда в Монако. Униформените служители в Монако отнеха книжките на българския тенисист Григор Димитров и на руснака Даниил Медведев, след като ги е хванала с превишена скорост, съобщават медиите в Русия. Новината е потвърдена бе разпространена в социалните мрежи, но още не е официално потвърдена.

Според информациите са заловени са общо 10 автомобила, които са шофирани безразсъдно, а сред тях се оказали и тенис звездите. Те са карали с между 160 и 180 км/ч при разрешени 110 км/ч в дадения участък.

@DaniilMedwed Medvedev and @GrigorDimitrov Dimitrov suspected to be fined for speeding in Monaco ... @OpenCourt https://t.co/u7Sgz1WYUp