Гонка между две коли е причина за жестоката катастрофа в София

Булфото

Гонка между два автомобила е причинила тежката катастрофа в София. Това съобщиха от Центъра на градска мобилност в София за bTV, позовавайки се на думи на шофьора на автобуса.

Единият от автомобилите не е успял да взезе завоя и се е ударил в автобуса, който се е движел от Ботунец по линия 119.

Един човек загина в инцидента - 27-годишен мъж, роден в Индия. Той е пътувал с автобуса. Други поне 25 души са ранени.

В Окръжна болница "Света Анна" четирима са приети в тежко състояние, а двама по-леко постарадали са отишли със собствен автомобил. Трима ранени има и в ИСУЛ. В "Пирогов" е приет един пострадал - с травма на крака, пристигнал е сам.

В Спешното отделение на ВМА са докарани трима пострадали мъже.

Eдиният е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма.

Веднага след получаване на информацията за пътно-транспортното произшествие във ВМА е създадена стройна организация за посрещане и лечение на пострадалите, съобщиха от лечебното заведение.

В готовност за незабавно включване са приведени екипи от специалисти по анестезиология и интензивно лечение, травматология, гръдна хирургия, коремна хирургия, неврохирургия и други медицински направления, съобразно характера на възможните травми. Транспортираните пациенти са консултирани с необходимите специалисти и ще бъдат настанени в реанимация на лечебното заведение.

Редактор "Екип на Петел",

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