Гонка с полицията завърши с арест в София
Шофьор е задържан след гонка с полицията в София тази вечер.
Това става ясно от публикация на очевидец в социалните мрежи.
По думите му, водачът на автомобила с марка BMW е изпълнявал опасни престроявания и е карал с превишена скорост, докато го преследва полиция, посочва Фокус.
Задържането се случва на светофара на кръстовището на бул. "България" с бул. "Тодор Каблешков".
