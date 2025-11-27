реклама

Гонка с полицията завърши с арест в София

27.11.2025 / 22:01 1

Снимка: Фейсбук

Шофьор е задържан след гонка с полицията в София тази вечер. 

Това става ясно от публикация на очевидец в социалните мрежи.

По думите му, водачът на автомобила с марка BMW е изпълнявал опасни престроявания и е карал с превишена скорост, докато го преследва полиция, посочва Фокус. 

Задържането се случва на светофара на кръстовището на бул. "България" с бул. "Тодор Каблешков".

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 538063 | Одобрение: 100493
Ако BMW мине покрай сервиз и не спре, значи са му отказали спирачките...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама