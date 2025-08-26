Гонят говеда по новия участък на АМ „Хемус”

кадър БНТ

В репортажа си за проверката на регионалния министър Иван Иванов на новия участък на АМ „Хемус”, БНТ показа потенциална опасност за шофьорите, които предстои да тръгнат по нея. Екипът на държавната телевизия показа как теле тича по новия асфалт, а работник се опитва да го изгони от платното, което още не е пуснато.

Министър Иванов подчерта, че има проблем със сроковете за изпълнение на участъка между Боаза и Дерманци, но в крайна сметка посочи, че вината е в 4-те предишни години и нестабилните управления.

Новопостроеният участък от АМ „Хемус” трябваше да е готов през април, но все още няма мантинели и маркировка, които по уверение на министъра, ще бъдет сложени в най-кратки срокове.

