Гонзо побесня: Върнахме се 10 години назад

Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, говори на пресконференция след Изпълкома на централата. Той изрази мнение, че тригодишната война за поста му е върнала футбола ни с 10 години назад, предаде dsport.bg

„С тригодишната война се върнахме 10 години назад. Така ли да продължаваме. Да разделяме обществото и да е всеки срещу всеки. Това ли искате да направим. Няма да го позволим да се случи“, сподели Георги Иванов.

Той се ядоса и напусна пресконференцията.

Преди това бившият национал определи, че националният отбор е пропадал при предишния селекционер Илиан Илиев и смяната на последния е била наложителна. Иванов се обърна и към "онези момчета", като каза, че няма да допусне война с клевети.

"Преди по-малко от месец треньорът на националния отбор Илиан Илиев напусна. Името на новия селекционер е Александър Димитров, договорът му е за две години. Надяваме се да имаме положителни резултати. Знаете, че Александър Димитров дълго време е треньор в младежкия национален отбор, голяма част от момчетата в мъжкия отбор са миналия през него. Целта е след края на тези квалификации да започнат да се адаптират футболисти от младежкия в мъжкия национален отбор, за да имаме боеспособен отбор, които септември да се включи в Лига на нациите и да да подготвим отбор за следващите квалификации за европейско първенство.