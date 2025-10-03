Гонзо за футболистите залагали на мачове на собствените си отбори: Около 10, 11 или 12 човека

снимка: Булфото

Георги Иванов, който заедно с кмета на областния град проф. Христо Христов откри днес обновения и модернизиран ученически стадион "Цоньо Василев" в Шумен по програмата „Хеттрик“ на УЕФА за развитие на футбола, обяви, че над 10 от заловените 47 човека в българския футбол са залагали на мачове на собствените си отбори.

На въпрос на БТА, свързан със започналото разследване на прокуратурата за случая със залагания на мачове от футболисти и има ли яснота относно уличените играчи, президентът на БФС Георги Иванов отговори: „Някой са си платили глобите, други ще обжалват. Апелативната комисия потвърди техните наказания. Около 10, 11 или 12 човека, не мога точно да кажа, ще отидат в прокуратурата предвид това, че са залагали на собствени мачове... Смятам, че ще има и по-големи наказания и някой от тях може и да са наказани още много дълго време."

