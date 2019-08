Google Photos вече позволява да търсите текст в снимките

kaldata.com

Google направи съобщение днес в Twitter, че е в процес на внедряване на нови функции с Al за своята платформа Google Lens, които ще позволяват да търсите в библиотеката си в Google Photos, текст, който се съдържа в снимките и скрийншоти. Намереният текст ще може лесно да се копира и поставя в бележки, документи и формуляри.

Новата функция ще използва техника, известна като оптично разпознаване на символи (OCR), като опцията за копиране и поставяне се основава на съществуващата способност в Lens да засича текста намерен в снимките, било то екранна снимка или снимка на физически обект или документ. Според 9to5Google тази функция е налична и сега за някои устройства с Android, но не е активна за iOS.

Google въведе функцията Lens като за начало за начин за лесно запаметяване на сложни и дълги пароли за Wi-Fi, но също така може да се използва, за да копирате текст от която и да е снимката в библиотеката си в Photos. По-впечатляваща е възможността за търсене на даден текст във всички снимки в библиотеката, без да избирате конкретно изображение, в което той се съдържа. Това означава, че Google автоматично извършва OCR сканиране на цялата ви колекция от снимки.

Функцията изглежда е свързана с една, по-старо обявена разработка но време на конференцията I/O на Google през 2017. Тогава изпълнителният директор Сундар Пичай, представи нова функция, която ще позволи на захранваната с Al, Lens да разбере контекст на дадена снимка. По този начин можете да насочите камерата на смартфона си към стикера с паролата на Wi-Fi рутер и да се свържете автоматично, като Lens ще преведе текста.

Оттогава Google Lens добави възможност за добавяне на информация за контакт от сканиране на визитна картичка, и много други трикове свързани с OCR. Но тези нови функции на Photos, изглеждат съществено разгръщане на Al възможностите.

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.



Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords

