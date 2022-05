pixabay.com

От Google уточняват, че те могат да премахнат вашите лични данни от търсачката, но не и от сайтовете, в които присъстват те.

Ако вашият случай е такъв, Google съветва да се свържете със сайта и да поискате информацията да бъде изтрита.

Отскоро Google позволява на потребителите да заличават личната си информация от резултатите на търсачката, включително телефонен номер, имейл и домашен адрес.



Тази седмица компанията анонсира на годишната I/O конференция, че до няколко месеца ще бъде пуснат специален инструмент за целта, информира Time и profit.bg.

Хората се притесняват от крадци на самоличност и не се чувстват добре, когато знаят, че личната им информация за контакт циркулира свободно, казва Дани Съливан, който отговаря за този тип въпроси в Google.

Интернет ни даде лесен достъп до разнообразна информация, която преди трудно можеше да се намери. Това обаче направи така, че хората да се притесняват относно личното си пространство и управлението на данните за тях онлайн. Затова искаме да дадем на тези хора усещане, че могат да наложат контрол върху процеса, допълва специалистът.

Новият инструмент ще бъде на разположение през следващите месеци. Потребителите ще могат бързо да изискват триене на резултати, в които излиза чувствителна за тях информация. Засега това става посредством страницата за поддръжка на Google.

Доскоро Google позволяваше на потребителите да премахват лична информация, която може да послужи за финансови измами. През април тя актуализира политиката си и включи в списъка всички данни, които може да послужат за кражба на самоличност.

За да предприеме Google действия съгласно новите правила, информацията трябва да е в някоя от следните категории:

Контактна информация

ЕГН, осигурителен номер и други подобни данни

Банкова сметка или номер на банкова карта

Снимки на почерка или документи за самоличност

Лични медицински сведения

Пароли и потребителски имена

Как да изискате от Google изтриване на лични данни?

За да подадете искане за триене на лични данни от резултатите в търсачката, използвайте съответния инструмент. Трябва да попълните бланка и да изберете Remove information you see in Google Search (Премахнете информация, която виждате в Google търсачката) под таба What do you want to do? (Какво искате да направите?).

След това натиснете In Google’s search results and on a website (В резултатите на Google търсачката и в уебсайт) под The information I want removed is (Информацията, която искам да бъде премахната, е”) и No, I prefer not to (Не, предпочитам да не го правя”) под Have you contacted the site’s website owner? (Свързахте ли се със собственика на уебсайта?).

На този етап ще бъдете инструктирани да дадете допълнителна информация, от която Google се нуждае, за да определи дали искането ви отговаря на новите правила. Например, ще бъдете помолени да предоставите URL адреси на резултатите, които се появяват в търсачката, или да направите скрийншотове.

