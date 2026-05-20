Google променя полето за търсене, вкарва по-активно AI

Интернет гигантът Google направи голяма промяна в начина, по който работи търсачката му, като добави множество функции, задвижвани от изкуствен интелект, информира CNN, цитирана от "Фокус". В усилията си да са в крак с времето на AI от компанията интегрират в полето за търсене своя AI асистент Gemini. Това дава на потребителите възможност за настройване на определено търсене и асистентът да работи автономно през определен период от време.

Това е крачка на Google за настигане на най-големите конкуренти в сферата на изкуствения интелект Anthropic и OpenAI, чиито сложни езикови модели са поели част от задълженията на инструментите за търсене и уеб браузърите.

Новото поле за търсене на Google е с по-голям размер, за да побере по-големи фрази, които са по-разговорни, а моделът Gemini 3.5 Flash ще изпълнява заявките. Потребителите ще могат да си създават "агенти“, които да проследяват и изследват определени теми. Например може да се направи запитване "Дръж ме в течение, когато се появи нов апартамент със зададените от мен параметри цена, размер и локация“.

Google вече ще генерира и персонализирани визуализации и мини приложения в отговор на определени заявки, като например създаване на фитнес тракер, който включва местоположението на човек, данни за времето и приложения, свързани с неговия акаунт в Google. Откакто пусна на пазара Gemini, задвижван от изкуствен интелект, Google се затруднява да разграничи асистента от основната си търсачка.

Spark, нов режим в Gemini, който може да работи върху задачи във фонов режим, е последният опит на компанията да промени това. Spark ще може да работи върху повтарящи се дългосрочни задачи, като например наблюдение на извлечения по кредитни карти и имейл пощенски кутии за важни актуализации и създаване на обобщения или списъци със задачи. Може също така да препраща към съдържание в определени приложения, като например компилиране на бележки от Google Docs, Gmail и Slides, а компанията казва, че в бъдеще ще се поддържат и повече приложения на трети страни.

Компанията също така добавя Spark към приложението Gemini на Mac компютри, така че то да може да работи с локални файлове, а потребителите ще могат да наблюдават какво прави техният агент от телефоните си чрез нова функция, наречена Android Halo. Агентът ще остане активен дори когато лаптопът на потребителя е затворен или телефонът му е заключен, казват от Google.

Фокусът върху автономните функции изглежда като директен отговор на OpenClaw, нашумелият AI агент, който разтърси Силициевата долина по-рано тази година със способността си да изпълнява програми и команди без постоянно подканване от потребителя. Google се надява, че актуализациите ще я доближат до голямата ѝ цел за разработване на общ изкуствен интелект: теоретичен етап от изкуствения интелект, в който технологията става толкова интелигентна, колкото човек, в широк спектър от области. OpenAI, Meta и други се надпреварват да бъдат първите, които ще стигнат дотам.

