Горан Благоев: Румен Радев би трябвало да носи отговорност за нарушение на Конституцията

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След като Румен Радев толкова гръмогласно защитава човек, който отдавна показа пред света и постави в изпитание вярата на хиляди вярващи, че е всичко друго, но не и православен лидер, а премиерът също го защитава по толкова настойчив начин, очевидно е, че в нечии планове Радев трябва да говори тези неща - и той ги говори. Това каза водещият на предаването "Памет без давност" по телевизия "Евроком" и бивш автор и водещ на предаването "Вяра и общество" по БНТ до декември 2020 г. Горан Благоев в предаването "Метроном" по Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.

"Въпросът обаче и проблемът не е само в резила ни пред Европа, където за съжаление отново бяхме определени - и то с основание - като "троянския кон" на Русия. Не знам докога Европа ще търпи това. Казвам го на всички български русофили и антиевропейци, които не си дават сметка, че ако в един момент Европа затегне кранчето на помощите, откъде ще дойдат средствата, с които днес живеят сравнително добре. Нека и това не го забравяме, когато част от обществото ръкопляска на Радев", каза той.

По думите му Румен Радев влиза в противоречие с два основни принципа на Конституцията на България, според които религиозните институции са отделени от държавата, а религиозните общности и верските убеждения не могат да бъдат използвани за политически цели.

"Смятам, че ако имахме конституционни съдии с истинско професионално и безпристрастно поведение, Румен Радев би трябвало да носи отговорност за нарушение на Конституцията. Думите му, че Българската православна църква трябва да има решаваща роля или че трябва да се допитваме до патриарх Даниил, автоматично въвличат една религиозна институция в държавната политика. Независимо че Българската православна църква има своите исторически заслуги за българската нация, в случая премиерът я поставя в услуга на държавата и я използва за политически цели", обясни той.

Според Благоев, ако патриарх Даниил притежава достатъчно инстинкт за самосъхранение и ясно съзнание за ролята си като духовен водач, би трябвало публично да се разграничи от думите на Радев.

"Да наречеш Българската православна църква "нашата църква" е проблематично. Конституцията ясно постановява, че религиозните институции са отделени от държавата. Да, България е страна с преобладаващо православно население, но в нея живеят също протестанти, католици, арменци, мюсюлмани и представители на други вероизповедания. За тях Българската православна църква не е "нашата църква" - те имат свои религиозни общности и духовни институции", поясни Благоев.

Редактор "Екип на Петел",

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