Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания

Да намерим сили да простим на виновните за Народния съд в нехристиянски контекст и да призоваваме към прошка толкова години след Народния съд, някак си ми изглежда нелепо. Колективна прошка от друга страна няма, както и няма колективно покаяние. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ водещият на предаването "Памет без давност“ по телевизия "Евроком“, автор и водещ на предаването "Вяра и общество“ на БНТ до декември 2020 г. Горан Благоев по повод призива на патриарх Даниил на 80-та годишнина от Народния съд, че е време за прошка.



Според госта Даниил като патриарх, като всеки духовник, трябва да призовава към прошка, към покаяние, към християнско смирение, към любовта на Бога, и тук няма нищо осъдително. Въпросът според него е къде се минава тънката граница. "Как жертвите да се примирят с това? Тези, които избиваха християни, техни братя и сестри ли са в Христа? Аз не мога да си го представя това нещо. Атеистите, които отричаха църквата, които отричаха вярата, които рушаха храмове, които избиваха не само политическия, интелектуалния, културния елит, те избиваха и духовници. Не само православни, а католици, протестанти, мюсюлмани. И това не е само Народния съд, това е годините на атеизма има жертви до 1989 година. Комунизмът дойде със знамената на атеизма, със знамената на безбожието,“ посочи той и попита как патриарх Даниил може да нарича палачите на Народния съд " братя и сестри наши в Христа“?



"Тук вече напълно се съгласявам с масовата реакция и с недоволството срещу тези непремислени думи на патриарх Даниил, защото това вече означава опит да замажем истината, на бърза ръка да затворим тази непрочетена страница, защото и до ден днешен партията, която е свързана с Народния съд, не излезе да поиска прошка публично, не излезе да се покае дори в политически контекст,“ каза още Благоев и добави, че България все още е много далеч от Мемориала на помирението, направен в Испания. Необходимо е цялостно изследване на Народния съд, с което тепърва младите историци се заемат и ще се заемат. Няма място все още за помирение, категоричен е журналистът.



Големият въпрос според Горан Благоев е: можем ли да имаме прошка, докато не отдадем дължимото, докато не отдадем почита си към жертвите на Народния съд, особено от християнска гледна точка?



Според госта Светият синод също трябва да отговори дали посланието на патриарха е съгласувано с него. "Светият синод да бъде така любезен, след като си избра Даниил, след като определени митрополити го натресоха на Българската църква, да понесат отговорността за неговите изказвания. Защото Даниил говори като лице на църквата, каквото е всъщност, и де факто компрометира цялата църква. Ако Светият синод стои зад такова послание, да бъде така любезен да излезе, да каже и да подкрепи патриарха. Ако не стои, също да излезе с позиция.“



"Светият синод, Българската православна църква, не отдаде своята почит чрез канонизация на жертвите на комунизма, респективно част от тях жертви на Народния съд, но ни зове да прощаваме на виновните. Светият синод не намери сили да излезе и публично да поиска извинение, даже не прошка, да се извини. Това е голямата драма на Българската църква – тя не изживя този катарзис и не се отърва от своето комунистическо наследство,“ заключи той за Фокус.

