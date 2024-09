Горан Брегович с концерт в Пловдив тази вечер

Снимка уикипедия, Nebojsa Babic, Serbia

Пловдивчани и гости на града аплодираха на крака един от най-разпознаваемите гласове на Балканите - Горан Брегович, на концерт в Пловдив тази вечер.

Преди на сцената да се качи Брегович, публиката имаше възможност да чуе музикантите от група “Балканджи”. Групата се характеризира с необичайно звучене, което комбинира в себе си традиционна българска фолклорна музика и хеви метъл елементи. Това представиха музикантите и на пловдивчани тази вечер, предава БТА.

Кулминацията на вечерта настъпи, когато на сцената се появи Горан Брегович. Известният музикант и композитор от Босна и Херцеговина и неговият оркестър събраха в пространството на Международния панаир многобройна публика, която пя и танцува заедно с тях в продължение на близо два часа. Присъстващите чуха някои от най-популярните им хитове като Mesecina, Kalashnikov и Beauty Sonata.

След края на концерта Брегович се поклони и поздрави българската публика с думите "За мен беше удоволствие да свиря за вас".

БТА припомня, че само преди дни мястото на събитието беше променено и вместо на стадион "Христо Ботев", концертът "The best of Goran Bregovic" се проведе на територията на Международния панаир. Причината, която посочиха организаторите, е да се запази тревната настилка на терена на стадиона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!