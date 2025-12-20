Горан Брегович с концерт във Варна тази вечер

снимка: Булфото

Музикантът Горан Брегович и неговият „Оркестър за сватби и погребения“ излизат тази вечер на сцената във Варна. Те ще участват в програмата на Varna Winter Fest от 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта. В концерта ще се включат и музикантите от оркестър „Карандила“.

Фестивалът продължава до 22 декември на различни места в крайморския град.

Varna Winter Fest има за цел да създаде културен живот в града и през зимния сезон, обединявайки различни музикални жанрове, поколения и публики, посочват организаторите, допълва БТА. Инициативата се осъществява по проект с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Варна.

