Горанов: Конституционната жалба срещу бюджета ще бъде внесена след обнародването му, президентът трябва да наложи вето

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Конституционната жалба срещу държавния бюджет ще бъде внесена след обнародването му в „Държавен вестник“, обясни пред журналисти в парламента Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС. Той добави, че разговарят за събиране на необходимия брой подписи – 48, с представители на парламентарните групи, които не са подкрепили план-сметката на държавата. Смятаме, че президентът Илияна Йотова, ако не иска да споделя отговорността за тази „фискална вакханалия“, трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета преди обнародването му, каза Горанов.

В неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира във Варна, че бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира КС. Той изтъкна, че приетата държавна план-сметка нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който трябва да е 3 процента.

Днес от ДБ казаха, че с тях не са водени още разговори за подкрепа на жалба в Конституционния съд.

По темата за кандидат за президент Горанов обясни, че ГЕРБ по-скоро няма да издигнат партийна кандидатура, но смятат, че ще е грешка, ако не е обща дясна номинация, посочва БТА. Опитът на част от парламентарно представените партии да предрешат въпроса с номинация, която да е обща, според мен е грешка, подчерта депутатът. По думите на Горанов ще се търси подходящ човек, държавник. Ако някоя от партиите настоява за определена партийно оцветена кандидатура, вероятността да надделеем над Илияна Йотова е пренебрежимо малка, изтъкна Горанов. Десните сили биха могли да спечелят, по думите му, само ако подкрепят един кандидат. В лично качество Владислав Горанов заяви, че би гласувал за Даниел Вълчев, ако се яви като кандидат за президент.

Редактор "Екип на Петел",

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