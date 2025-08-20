Горанов за еврото: Хората да не бързат за спестяванията си, БНБ ще извършва обмен до безкрай

Булфото

България е напълно подготвена за въвеждането на еврото от 1 януари. Хората могат да са спокойни и да не бързат да обменят спестяванията си, БНБ ще извършва обмен безсрочно. Това каза бившият финансов министър Владислав Горанов, цитиран от Радио Варна.

През първите шест месеца търговските банки и Български пощи ще обменят лева в евро без такси, а в рамките на една година ще са задължени да продължат да го правят, обясни той.

Горанов подчерта, че няма нужда хората да бързат да внасят спестяванията си. Който държи пари в брой и се притеснява да покаже благосъстоянието си, ще може във всеки един момент да ги обърне, дори и след години, подчерта бившият финансов министър.

Относно опасенията за спекула и покачване на цените Горанов предупреди, че не е изключена появата на тези практики, но държавата има механизми за контрол.

Цените се определят от търсенето, предлагането и доходите. Колкото по-богати ставаме, толкова по-високи ще бъдат цените, защото нашите доходи участват в разходите на бизнеса, каза Горанов

Бившият министър посочи още, че участието в еврозоната е стратегически шанс за България, а еврото вече е най-разпространената валута в налично обращение в света след американския долар. Единственото нещо, което предпазва долара от доминацията на еврото, е традицията основните суровини да се търгуват в долари, обясни Горанов.

Според него в първите дни от влизането в еврозоната могат да възникнат логистични трудности заради мащабния процес на замяна на паричното обращение. Той е категоричен обаче, че ще има достатъчно количества банкноти и монети, за да се обезпечи целия наличен левов ресурс.

