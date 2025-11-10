Горбачов: Тодор Живков уговори преврата на 10 ноември с генерал от КГБ

Кадър Фб

Тодор Живков е уговорил преврата на 10 ноември с генерал от КГБ, се твърди в биографичната книга "Горбачов. Човек и власт" на унгарския писател и журналист Дьорд Далош (издателство „Ентусиаст“). Откъсът е озаглавен "Още една плочка от доминото: България", част от главата "Годината на промяната", пише Телеграф.

Оперета

Най-старият и верен васал на Москва, Тодор Живков, е смъкнат от власт почти оперетъчно. След като този тесногръд и примитивен бюрократ през лятото на 1989 г. прогонва от страната 350 000 души от турското малцинство под предлог, че разрешава свободните пътувания, външният му министър, също носещ вина за събитията, решава, че така повече не може да продължава. До този момент обаче държавният преврат се разиграва само в неговата глава. Той настойчиво търси Горбачовото "Да", пък било то и под формата на мълчаливо кимване.

Горбачов и Живков

При правителствено посещение, вече след като по-голямата част от делегацията е излязла от залата за преговори, той изведнъж казва, че е забравил една книга и се връща обратно в кабинета на генералния секретар. Там споделя с Горбачов план за смъкването на Живков по време на заседание на Политбюро.

Шарапов

Сред малцината посветени е и съветският посланик в София и съветник по сигурността на Горбачов Виктор Шарапов, генерал-майор от КГБ. Шарапов уговаря директно с Живков оттеглянето му, така че малкият дворцов преврат не отнема много време. Засегнатият дори показва, че е облекчен от процедурата, протекла без никакви засечки. Оставаме си приятели, уверява той превратаджиите и ги кани на кафе, вино, уиски и коняк в заседателната си зала. Може би дори без да знаят, празнувайки, те влизат в една историческа нощ, тъй като този четвъртък, 9 ноември 1989 г., пада Берлинската стена.

Новоназначеният посланик на СССР Виктор Шарапов и бившият Първи

От днешна гледна точка начинът, по който вестниците в комунистическа България съобщават на 11 ноември за свалянето на Тодор Живков от върха, е направо неразбираем. Най-важната информация е укрита дълбоко в текста на „информацията“. За събитието е написано като че ли то е най-очакваното и се вписва отлично в „избрания път“, пише сайтът СоцБГ.

За читателя от онова време, свикнал да търси смисъла между редовете, всичко е ясно. Той знае, че автори на подобни писания са проверени партийни кадри, а не журналисти, че всяка информация се проверява, преди да бъде отпечатана. Всеки може да разбере, че става дума за партиен преврат. Тодор Живков, който не харесва курса на съветския ръководител Михаил Горбачов към преустройство на социализма, и който не е харесван от Кремъл, е пожертван. На негово място е издигнат смятаният за по-гъвкав и по-приемлив за Москва Петър Младенов.

И Тодор Живков правил опит за самоубийство!

Благодарностите към Тодор Живков се разчитат като прелюдия на пълното му сриване. И наистина – на следващ пленум през декември БКП вече се разграничава от него и го изключва. Не много преди това – му се посвещават произведения на изкуството, сценаристи на игрални филми написват ролята му на партизанин и борец – антифашист, снима се документалният филм „Човек от народа“. А народът го нарича Бай Тошо, докато комунистическата пропаганда го титулува „първи партиен и държавен ръководител“.

Времето, в което народът вярваше, че ще настъпи промяна

„Другарят Петър Младенов – генерален секретар на ЦК на БКП“, „Пленум на ЦК на БКП, насрочен е ХIV конгрес на БКП в края на 1990 г.“, „Ще вървим неотклонно по избрания път заедно с народа и в името на народа!“. Тези три заглавия са по първите страници на официозите в. „Работническо дело“, в. „Земеделско знаме“ и в. „Отечествен фронт“ след пленума на ЦК на БКП на 10 ноември 1989 г., когато от власт е свален дългогодишният тоталитарен водач Тодор Живков. В нито едно от заглавията или подзаглавията на трите вестника не е споменато името на Живков, оглавявал партията и държавата в продължение на 35 години.

