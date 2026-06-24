Гореща новина за автобуса на Спартак
Снимка Фейсбук, ПФК Спартак Варна
Вчера се проведе среща на работната група, съставена от 13 души. Двете фирми представиха своите проекти за дизайн и изпълнение на брандирането.
Това написа Радослав Атанасов в групата на ПФК Спартак във Фейсбук.
След оживени дискусии с двамата кандидати се проведе гласуване за избор на изпълнител. С единодушие — 13:0 гласа — беше избран проектът на едната фирма.
Общото мнение беше, че цялостният дизайн е много добър, но е необходимо леко подобрение във визията на предната и задната част на автобуса.
Предстои детайлите да бъдат обсъдени и с ръководството, да се направят някои корекции и след това да бъде подписан договор, се казва още в публикацията.
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