Горещата вълна в Европа претоварва болници и спира масови събития

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Властите забраниха продажбата на алкохол и големи празненства през уикенда, докато смъртоносната гореща вълна в Европа се очаква да се измести на изток и да засегне 150 милиона души с температури над 35 градуса.

Медици във Великобритания и Франция предупредиха, че болниците са под натиск заради жегата и ръста на спешните повиквания.

Германската метеорологична служба DWD предупреди за „силен до екстремен топлинен стрес в почти всички части на страната“, като е вероятно да бъдат подобрени температурни рекорди, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.

Властите съобщиха за стотици починали в Испания и за жертви и в други европейски държави, включително във Франция, където десетки хора се удавиха, а няколко деца загинаха в нагорещени автомобили.

По-хладен въздух достигна някои западни райони, но Централна и Източна Европа предупредиха, че горещините там още не са достигнали своя пик. Чехия и Унгария са с червен код за уикенда, като се очакват температури до 40 градуса.

Учените посочват, че повтарящите се горещи вълни са ясен белег за глобалното затопляне, причинено от изгарянето на изкопаеми горива от човека, и ще стават по-чести, по-продължителни и по-интензивни.

Топлинен купол

В приют за бездомни в Берлин, където температурата надхвърли 33 градуса, 52-годишният Кристиан Бернард намери облекчение в хладна стая.

„Жегата е изтощителна. Никой не очакваше тази гореща вълна“, каза той.

„Много е изморително, особено когато трябва да вървиш по улицата с целия си багаж и да се местиш от гара на гара“, добави Бернард.

Заместник-директорът на Службата на ЕС за климатични промени „Коперник“ Саманта Бърджис заяви, че горещото време се дължи на „топлинен купол“ от задържан въздух от Северна Африка в ниско разположена система с високо атмосферно налягане.

„Самият метеорологичен модел не е особено необичаен“, заяви пред журналисти климатологът Фридерике Ото, съосновател на World Weather Attribution.

„Но температурите са необичайни, или поне биха били такива без предизвиканите от човека климатични промени“, добави тя.

150 милиона души при над 35 градуса

Най-малко 150 милиона души в Европа се очаква да бъдат изложени на температури над 35 градуса, показват изчисления на АФП въз основа на прогнозите.

Максималните температури се очаква да надхвърлят 30 градуса за повече от 420 милиона души в Европа без Турция, което е около 70% от населението.

Лондонската служба за спешна помощ съобщи, че екстремната жега е довела до най-големия брой животозастрашаващи спешни повиквания за един ден.

Във Франция посещенията в спешните отделения по причини, свързани с жегата, са се увеличили четири пъти, а случаите на сърдечен арест са нараснали рязко, съобщи здравното министерство.

„Достигаме точка на претоварване в болничните заведения“, заяви префектът на парижката полиция Патрис Фор, като обяви рядка забрана за вечерна продажба на алкохол в Париж през уикенда.

Париж отложи и Прайд парада, насрочен за събота следобед.

Предупреждение от лекарите

Хилари Уилямс, клиничен вицепрезидент на британската лекарска организация Royal College of Physicians, заяви, че болници са съобщили за повреди в медицинско и IT оборудване, включително апарати за ядрено-магнитен резонанс, заради жегата.

„Пациентите ни прегряват. Персоналът също страда от жегата. Всъщност тези критични ситуации ни показаха, че и машините не издържат“, заяви тя пред АФП.

Националната здравна служба „не е изградена за екстремни горещини“, каза Уилямс. „Тези стари сгради не са построени за такова натоварване.“

Край устието на река По в Италия рибари, които събират миди, чистеха мрежите си от водорасли, появили се заради жегата.

„Към всички наши проблеми сега се добавя и тази безумна жега, толкова продължителна и толкова неочаквана“, заяви Паоло Манчин, ръководител на рибарска кооперация, докато стоеше във вода с температура 31 градуса.

„Образуват се водорасли и мидите умират масово“, добави той.

Властите в района предупредиха, че ниското ниво на река По създава риск от суша. В цяла Италия 18 града са с червен код.

Жегата се измества на изток

Западната периферия на Европа получи известно облекчение, след като буря премина през френския регион Бретан през нощта и донесе по-хладен въздух.

„Върнах се към живота. Най-после можем да дишаме“, каза 47-годишната местна жителка Орели Соваже.

Голяма част от Нидерландия обаче остава с червен код, като властите препоръчаха хората да пътуват само при необходимост, а повечето училища бяха затворени.

Организаторите отмениха четиридневния техно фестивал Defqon.1 в Централна Нидерландия.

Словакия прогнозира температури до 36 градуса. В Братислава басейните обявиха удължено работно време, а властите разположиха цистерни с питейна вода.

Премиерът на Унгария Петер Мадяр заяви, че властите подготвят милиони бутилки питейна вода за евентуално раздаване на населението и призовават жителите да пестят вода.

Редактор "Екип на Петел",

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